POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten und Flucht

Warendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte am Freitag, 15.02.2019, gegen 15.30 Uhr, mit seinem PKW VW Golf auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Industriestraße in Freckenhorst. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 23-Jährigen Warendorferin, die sich als Fußgängerin auf dem Parkplatz befand. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die 23-Jährige gekümmert zu haben. Die leicht verletzte 23-Jährige kümmerte sich selbständig um die Versorgung ihrer Verletzung. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

