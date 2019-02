Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Ziegelsteinen Schaufensterscheibe beschädigt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 15.02.2019, gegen 20.15 Uhr, warfen zwei bislang unbekannte Täter zwei Ziegelsteine gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Beckumer Straße in Ahlen. Die Äußere der doppelverglasten Schaufensterscheibe wurde dabei beschädigt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei Personen. Beide sind männlich und etwa 14 bis 15 Jahre alt. Eine Person hat eine dunkle Hautfarbe, trug einen dunklen Parka sowie einen schwarzen Rucksack. Zur zweiten Person liegen keine weiteren Hinweise vor.

Wer kann weitere Angaben zu der Sachbeschädigung oder weiteren Personen machen. Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

