POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 15.02.2019, um 07.45 Uhr, trat in Neubeckum an der Schillerstraße Ecke Im Südfelde ein Exhibitionist auf. Der Täter zeigte sich zwei zehn- und elfjährigen Mädchen auf ihrem Weg zur Schule.

Die Zeuginnen beschrieben den Mann wie folgt: 185 bis 190cm groß, faltiges Gesicht, lange spitze Nase, bekleidet mit einer schwarzen Schirmmütze, darunter graue Haare sichtbar, grauer Hose und hellbraunem Blouson ohne Kragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

