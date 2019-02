Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bekleidung aus Geschäft gestohlen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 12.02.2019, um 18.05 Uhr, stahlen unbekannte Täterinnen Bekleidung aus einem Geschäft auf der Oststraße in Ahlen. Einer Mitarbeiterin des Geschäftes beobachtete, wie eine der drei Frauen mit mehreren Artikeln in eine Umkleidekabine ging. Anschließend verließ die Frau ohne diese Artikel die Umkleidekabine. Als die Mitarbeiterin in der Tasche der Frau mehrere Artikel sah, sprach sie die Frau an. Als sie dann ankündigte, die Polizei zu verständigen, flüchteten die drei Frauen. Die Täterin, die in der Kabine war, war etwa 30 bis 35 Jahre alt. Sie hatte blond gefärbte, lange Haare und war mit einer "kamelfarbenen" Jacke bekleidet. Die beiden anderen Frauen waren etwa 40 Jahre alt, dunkelhaarig und dunkel bekleidet. Hinweise, die zur Identifizierung der drei Frauen führen, nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

