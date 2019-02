Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 23-jähriger Ahlener versuchte sich Kontrolle durch Flucht zu entziehen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 12.02.2018, um 17.05 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte eine Person auf der Rottmannstraße in Ahlen zu kontrollieren. Als der Mann dies bemerkte, lief er in Richtung Ludgeristraße davon, konnte hier aber von den Einsatzkräften gestellt werden. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Beamten bei ihm Betäubungsmittel und eine Feinwaage auf. Sie stellten die aufgefundenen Sachen sicher und brachten den Mann zur Polizeiwache Ahlen. Bei der späteren Absuche des Fluchtweges fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel auf und stellten diese ebenfalls sicher. Die Beamten leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein und entließen ihn nach Abschluss der Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell