POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Personengruppe erbeten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 9.2.2019, griffen mehrere unbekannte Personen gegen 3.00 Uhr zwei Männer auf dem Ahlener Kirchplatz an.

Das Duo war auf dem Heimweg und ging vom Marktplatz über den Kirchplatz. Dort befanden sich fünf bis sechs Personen, die die Ahlener angriffen. Durch die Schläge gingen der 24-Jährige und der 32-Jährige zu Boden. Am Boden liegend soll der Ältere Tritte gegen den Kopf bekommen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Zu den Tatverdächtigen kann lediglich gesagt werden, dass sie arabisch sprachen und sich eine dunnkelhäutige, weibliche Person bei der Gruppe befand. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

