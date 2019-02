Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auf Pkw aufgefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter fuhr zwischen Samstag, 9.2.2019, 16.00 Uhr und Sonntag, 10.2.2019, 8.20 Uhr auf der Theodor-Naarmann-Straße in Oelde mit seinem Fahrzeug gegen einen Smart. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf den davor stehenden Mercedes geschoben. An beiden Autos entstand ein Sachschaden, um den sich der Verursacher nicht kümmerte. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

