Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jeep Cherokee aufgefunden - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 9.2.2019, 3:55 Uhr

Warendorf (ots)

Der am Freitagabend (8.2.2019) gestohlen gemeldete Pkw, ein Jeep Cherokee, wurde am Samstag, 9.2.2019 in der Warendorfer Innenstadt aufgefunden. Die Fahndung nach dem Auto ist eingestellt.

