Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Beteiligter Fahrradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Fahrradfahrer, der am Freitag, 8.2.2019, 17.15 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Wandstraße in Warendorf beteiligt war. Eine 58-jährige Fußgängerin wurde auf dem Fußweg von dem flüchtigen Fahrradfaher erfasst und stürzte. Der Mann kümmerte sich nicht um die leichtverletzte Warendorferin und fuhr davon.

Der Gesuchte ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat dunkle Haut und trug dunkle Kleidung. An dem Fahrrad dürfte der Lenker beschädigt sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell