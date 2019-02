Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Tatverdächtigen erbeten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 8.2.2019, befuhr in Unbekannter gegen 7.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Schachtstraße aus Richtung Wersestadion in Ahlen. In Höhe der Bushaltestelle am Zeckenpark kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und einem 16-jährigen Schüler. Im weiteren Verlauf warf der Tatverdächtige sein blaues Fahrrad hin, packte sich den Jugendlichen und schlug ihn mehrfach. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrrad weiter. Bei der Auseinandersetzung wurde der Ahlener leicht verletzt.

Der Tatverdächtige ist zwischen 15 und 18 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hat schwarze lockige Haare und einen Schnäuzer. Er trug eine blaue Kapuzenjacke, ein Cappi ohne Aufschrift und andersherum aufgesetzt, eine schwarze Jeans und Straßenschuhe. Der Unbekannte sprach deutsch und sah südeuropäisch aus.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen

