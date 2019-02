Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nach Verkehrsunfall folgte Blutprobe und Führerscheinsicherstellung

Warendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 8.2.2019, gegen 22.35 Uhr an der B 475/Haupstraße in Neubeckum ereignete, folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung eines Führerscheins. Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße von Beckum nach Neubeckum. Die Beckumerin beabsichtigte mit ihrem Auto nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Allerdings fuhr sie geradeaus über mehrere Verkehrsinseln, wobei ein Verkehrszeichen auf dem Boden gerissen wurde. Anschließend blieb das Auto der 40-Jährigen im Graben stehen. Durch herumfliegende Splitter und Steine wurden mehrere Fahrzeuge eines angrenzenden Händlers beschädigt. Bei der Vekehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Beckuemrin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,44 Promille ergab. Der beschädigte Pkw der 40-Jährigen wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

