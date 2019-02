Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Krankenfahrstuhl und Fußgänger

Warendorf (ots)

Ein 68-jährige Mann aus Ahlen befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl den linken Gehweg der Hansastraße in Richtung Südberg. Eine 55- jährige Ahlenerin bewegte sich zu Fuß in die gleiche Richtung. Kurz vor dem Hansaplatz kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Krankenfahrstuhl und der Fußgängerin. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz leicht am Knie und am Handgelenk. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell