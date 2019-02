Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfallflucht auf der Südstraße

Warendorf (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag (09.02.2019) wurde in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.55 Uhr ein an der Südstraße in Warendorf geparkter PKW beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr dabei mit seinem PKW beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten weißen VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

