POL-WAF: Warendorf-Milte. Absperrung umfahren und 22-Jährigen genötigt.

Warendorf (ots) - Am Montag, 10.12.2018, um 9.52 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Autofahrer die L 830 aus Richtung Ostbevern kommend in Fahrtrichtung Milte. Dieser Streckenabschnitt war zu dieser Zeit auf Grund eines Verkehrsunfalls für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der unbekannte Autofahrer umfuhr die Absperrung über den Geh-/Radweg. Danach wurde er von einem 22-jährigen Mann, der mit der Bergung beschäftigt war, angehalten. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung drängte der Autofahrer den Mann mit seinem Pkw ab und fuhr in Richtung Milte davon. Hierbei verletzte sich der 22-Jährige leicht. Die Einsatzkräfte konnten einen 68-jährigen Telgter als Fahrer ermitteln und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

