POL-WAF: Warendorf-Milte. Landstraße für Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt

Warendorf (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 10.12.2018, 7.25 Uhr auf der Landstraße 830 in Höhe Milte, kam es zu einer mehrstündigen Sperrung. Ein 22-jähriger Drensteinfurter befuhr mit einem Viehtransporter die L 830 von Ostbevern nach Milte. Kurz vor der Einmündung zum Abzweig zur K 18 geriet der Anhänger aus unbekannter Ursache ins Schleudern und kippte auf die Seite. Durch den Aufprall löste sich das Dach des Anhängers, so dass einige Schweine entlaufen konnten. Insgesamt befanden sich 108 Tiere auf dem Anänger, von denen sechs an der Unfallstelle verstarben. Der Lkw war unbeladen. Die entlaufenen Schweine konnten wieder eingefangen werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Landstraße bis 12.30 Uhr geperrt. Umleitungen waren eingerichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell