POL-WAF: Ostbevern. Bewohnerin traf auf Einbrecher

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 9.12.2018 brach ein Unbekannter gegen 16.50 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Josef-Winckler-Straße in Ostbevern ein. Als die Bewohnerin aufgrund eines Geräusches in den weiteren Wohnräumen nachschauen wollte, traf sie auf den Einbrecher. Daraufhin ergriff dieser sofort die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

