POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Auto sichergestellt

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 9.12.2018, kam es gegen 20.15 Uhr zu einer Verkehrsunfalllfucht auf dem Lentruper Weg in Hoetmar. Vermutlich fuhren zwei Jugendliche mit dem Pkw und beschädigten einen Zaun. Nach Angaben von Zeugen würde das Fahrzeug regelmäßig mit anderen Kennzeichen versehen. Da der Pkw nicht zugelassen ist und offensichtlich wiederholt gefahren wird, stellten die Beamten das Auto sicher. Wer kann Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

