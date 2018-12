POL-WAF: Warendorf. Ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein unternahm ein 23-Jähriger am Sonntag, 9.12.2018, gegen 00.35 Uhr eine Autofahrt über die Moltkestraße in Warendorf. Polizisten hielten den Warendorfer zur weiteren Überprüfung auf der Oststraße an. Hierbei stellte sich heraus, dass der der junge Mann keine Führererlaubnis besitzt. Die Beamten leiteten daraufhin gegen ihn sowie gegen den 20-jährigen Fahrzeughalter Ermittlungsverfahren ein.

