POL-WAF: Warendorf. Drei mutmaßliche Einbrecher flüchtig

Warendorf (ots) - Am Freitag, 7.12.2018, lösten Unbekannte gegen 17.10 Uhr einen Alarm nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Krimphovenweg in Warendorf aus. Daraufhin flüchteten nach Angaben von Zeugen drei Täter in Richtung des Verbrauchermarktes an der Splieterstraße. Wer hat das Trio beobachtet? Wer kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell