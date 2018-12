POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Zweifamilienhaus.

Warendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag, 09.12.2018, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.20 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung auf dem Von-Gall-Weg ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Von-Gall-Weg gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Warendorf unter der Telefonnummer 02581-600332 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

