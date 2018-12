POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Warendorf (ots) - Am 09.12.2018 gegen 11:42 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus Salzgitter mit seinem Pkw und zwei weiteren Insassen, die L 586 von Keitlinghausen in Richtung Beckum. Er beabsichtigte nach links in eine Hofzufahrt abzubiegen, um dort zu wenden. Ein nachfolgender 48-Jähriger aus Steinhagen, in dessen Pkw sich drei weitere Insassen, darunter zwei neun Monate alte Kinder, befanden, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zum Überholen angesetzt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die beiden neun Monate alten Kinder und eine 17-jährige Mitinsassin des aus Salzgitter stammenden, leichte Verletzungen erlitten. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

