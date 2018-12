POL-WAF: Telgte. Bundesstraße 64, Zusammenprall zwischen LKW und Zug

Warendorf (ots) - Am Freitag, 07.12.2018, gegen 18.44 Uhr, befuhr ein 54-jähriger LKW-Fahrer aus Recklinghausen die Bundesstraße 64 in Richtung Warendorf und bog auf einen unbenannten Wirtschaftsweg in die Bauerschaft Raestrup ab. Hierzu musste er die parallel zur B64 verlaufenden Bahngleise überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem in Richtung Münster fahrenden Zug der Eurobahn. Zur Unfallzeit war der Zug mit etwa 80 Fahrgästen besetzt.

Trotz des Zusammenstoßes blieb der 54-Jährige nach eigenen Angaben unverletzt, ebenso die übrigen Fahrgäste des Zuges. Eine 18-jährige Warendorferin erlitt vermutlich aufgrund des Stresses im Nachgang einen Asthmaanfall und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der Zug wurde beschädigt, konnte seine Fahrt nach Inaugenscheinnahme durch Techniker langsam fortsetzen, der LKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr durch Taxen eingerichtet.

Die Bundesstraße 64 war bis etwa 21.00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 35.250 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell