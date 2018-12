POL-WAF: Sassenberg. 43-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 43-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 07.12.2018, um 08.20 Uhr, auf der Hesselstraße in Sassenberg zu. Er befuhr die Hesselstraße und wollte an einem auf der Fahrbahn parkenden Pkw vorbeifahren. Auf Grund von Gegenverkehr konnte der Fahrradfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den parkenden Pkw auf. Hierbei verletzte sich der 43-Jährige leicht. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrrad des Mannes sicher, da dieser das Fahrrad selber zu einem Elektrofahrrad umgebaut hatte.

