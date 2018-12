POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß mit einem Lkw

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 6.12.2018 kam es gegen 11.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Neubeckum an der Einmündung Dyckerhoffstraße/Ennigerstraße. Ein 60-Jähriger befuhr mit einem Lkw die Bundesstraße und bog nach links in die Ennigerstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der von rechts kommenden Ennigerin, als diese nach links in die Dyckerhoffstraße abbog. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto der 42-Jährigen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

