POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Bei Alleinunfall gegen Baum geprallt

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 6.12.2018, gegen 11.20 Uhr prallte eine Fahrzeugführerin bei einem Alleinunfall auf der L 793 zwischen Ostenfelde und Oelde gegen einen Baum. Die 48-jährige Münsteranerin befuhr die Landstraße mit ihrem Auto in Richtung Oelde. In Höhe Zum Hohen Kreuz verlor sie in der Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei rutschte der Pkw in den angrenzenden Graben und prallte gegen den Baum. Rettungskräfte brachten die Münsteranerin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Das stark beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

