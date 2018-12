POL-WAF: Everswinkel. Auto gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Donnerstag, 6.12.2018 einen Pkw vom Gelände eines Autohauses an der Bahnhofstraße in Everswinkel. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen weißen Renault Megane mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-A 1680. Wer kann Angaben zu dem Diebststahl machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

