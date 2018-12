POL-WAF: Warendorf. Leichtsinn am Bahnübergang

Warendorf (ots) - Mehr als leichtsinnig verhielten sich zwei Personen am Dienstag, 4.12.2018, gegen 15.35 Uhr an der Blumenstraße in Warendorf. Einsatzkräfte der Polizei standen mit dem Funkstreifenwagen vor den geschlossenen Bahnschranken am Bahnübergang. Während sie warteten, beobachteten die Polizisten wie zwei Personen über die heruntergelassenen Schranken kletterten. Nur etwa zehn Sekunden später überquerte der Zug den Bahnübergang.

Die Beamten leiteten gegen den 19-Jährigen Sendenhorster und den 16-jährigen Ostbeveraner jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Für dieses leichtsinnige Verhalten ist ein Bußgeld von 350 Euro und ein Punkt vorgesehen.

