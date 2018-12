POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Zwei weitere Einbrüche aufgenommen

Warendorf (ots) - Zwei weitere Einbrüche nahm die Polizei am Mittwoch, 5.12.2018 in Dolberg auf. Am Dillweg brachen Unbekannte zwischen 19.20 Uhr und 22.50 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter warfen eine Fensterscheibe ein, um in das Objekt zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde ist zur Zeit nicht bekannt.

Die zweite Tat ereignete sich gegen 19.00 Uhr an der Nelkenstraße. Hier gelangten die Einbrecher über die Alleestraße auf das Grundstück des Reihenhauses. Auch hier schlugen die Täter ein Fenster ein, allerdings im Obergeschoss. Offensichtlich wurden die zwei Einbrecher durch die Hausbewohner gestört und flüchteten über angrenzende Gärten in Richtung Alleestraße. Zu den beiden Flüchtigen liegen keine weitere Informationen vor.

Wer hat die Verdächtigen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

