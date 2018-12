POL-WAF: Ahlen - eine Frau leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Am 05.12.2018, um 16:35 Uhr fuhr eine 43-jährige Ahlenerin auf der Kapellenstraße in Richtung Drensteinfurt. Vor einer Ampel, die auf rot umsprang, musste sie ihren Toyota abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 27-jähriger aus Ahlen bemerkte dies zu spät. Er fuhr mit seinem Golf auf den PKW der 43-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Ahlenerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an den PKW mit einer ungefähren Schadenshöhe von 1800,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell