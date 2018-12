POL-WAF: Beckum. Unfallflüchtiger kommt Streifenwagen entgegen

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018, um 19.40 Uhr, kam es auf der Hühlstraße in Beckum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zunächst unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken einen weißen Daimler Citan und touchiert im weiteren Verlauf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten braunen Mercedes. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Auf der Fahrt zur Unfallörtlichkeit kam den Einsatzkräften der verursachende Pkw entgegen. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 27-jährige Beckumer zuvor den Unfall verursacht hatte. Sie leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell