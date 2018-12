POL-WAF: Beckum. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots) - Am Montag, den 03.12.2018, ereignete sich in Beckum gegen 07.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten, 11-jährigen Radfahrerin. Die Beckumerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Von-Stauffenberg-Weg in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. An der Einmündung beider Straßen missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt der 11-Jährigen. Das Mädchen bremste stark, stürzte zu Boden und rutschte gegen den Pkw. Der bislang unbekannte Autofahrer erkundigte sich nach dem Befinden der Radfahrerin, setzte seine Fahrt dann aber fort. Bei dem beteiligten Pkw handelte es sich möglicherweise um einen schwarzen VW-Kleinwagen. Die 11-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Die Mutter des Mädchens zeigte den Vorfall erst am Folgetag bei der Polizei an.

Die Polizei bittet den unbekannten Autofahrer sowie Unfallzeugen, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell