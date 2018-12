POL-WAF: Ahlen. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Dienstag, den 04.12.2018, um 14.15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Karl-Herold-Straße Ecke Damaschkestraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pedelec die Karl-Herold-Straße in Richtung Damaschkestraße. Er beabsichtigte, nach links in die Damaschkestraße abzubiegen. Diese Verkehrssituation erkannte eine 54-jährige Ahlenerin, welche die Damaschkestraße mit ihrem Pkw in Richtung Windthorststraße befuhr, zu spät. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß von Pkw und Pedelec, wobei der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

