POL-WAF: Ostbevern. Unfallverursacher ermittelt und Blutentnahme angeordnet

Warendorf (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 04.12.2108, um 00.00 Uhr, auf der L 830 in Ostbevern ereignete, konnte die Polizei den flüchtigen Verursacher ermitteln. Dieser hatte mit seinem Pkw die L 830 aus Richtung Brock kommend in Fahrtrichtung Ostbevern befahren. Vor dem Kreisverkehr der L 830 und dem Nordring überfuhr er mit seinem Pkw eine Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er durch den Kreisverkehr und kam auf der anderen Seite zum Stillstand. Der Fahrer verließ sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte konnten einen 34-jährigen Mann aus Ostbevern als Unfallverursacher ermitteln und trafen diesen an seiner Anschrift an. Da der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Ermittlungen ergaben zudem, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Abschleppdienst entfernte den Pkw von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell