POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, 03.12.2018, um 14.20 Uhr, auf der Ahlener Straße in Vorhelm ereignete, sucht die Polizei Ahlen Zeugen. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Bus die Ahlener Straße in Fahrtrichtung Vorhelm. Hier kam ihm ein unbekannter Lkw entgegen. Im Begegnungsverkehr stießen beide Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln gegeneinander. Der 42-Jährige lenkte seinen Bus nach rechts und stieß hier gegen einen Leitpfosten. Der Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Angaben zu dem Lkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

