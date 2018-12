Warendorf (ots) - Hinsichtlich des Raubüberfalls zum Nachteil einer Seniorin am Freitagabend (30.11.2018) an der Milter Straße in Warendorf, hat die Polizei einen Hinweis zu einem möglichen Hintergrund der Tat erhalten. Dieser dürfte seinen Ursprung in einer Angelegenheit haben, bei dem ein Familienangehöriger beteiligt sein könnte. Weitere Angaben können zurzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

