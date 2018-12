POL-WAF: Oelde-Stromberg. Mann überwältigt

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 2.10.2018, kam es gegen 11.40 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Burgplatz in Stromberg. Ein Mann hatte sich mit einer Flüssigkeit übergossen und hielt ein Feuerzeug in der Hand. Im Malinckrod-Haus anwesende Personen hatten das Geschehen beobachtet und den Mann in das Gebäude gebeten. Als hinzugezogene Polizisten den Gemeindesaal betraten, übergoß sich der Mann erneut mit dem Grillanzünder und hielt ein Feuerzeug in der Hand. Die Einsatzkräfte forderten alle Anwesenden auf, das Gebäude zu verlassen. In einem günstigen Moment überwältigen die Beamten den Mann und legten ihm Handschellen an. Der Mann gab an, den flüssigen Grillanzünder auch getrunken zu haben. Daraufhin brachten ihn Rettungskräfte zur weiteren ärztlichen, stationären Versorgung in ein Krankenhaus.

Bei dem Mann handelt es sich mutmaßlich um einen 32-Jährigen aus Oelde. Die Identität ist noch nicht abschließend geklärt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell