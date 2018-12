POL-WAF: Oelde. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag, 29.11.2018, 03.00 Uhr, bis Sonntag, 02.12.2018, 21.00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Nienkamp ein. Der Täter nutzte die Abwesenheit des Bewohners, um in allen Räumen die Schränke zu durchsuchen. Er erbeutete Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

