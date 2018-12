POL-WAF: Telgte Westbevern. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, 20.20 Uhr, wurde eine 62jährige Radfahrerin aus Telgte bei einem Verkehrsunfall auf der Grevener Straße verletzt.

Eine 46jährige Frau aus Telgte befuhr mit ihrem Pkw einen Verbindungsweg zwischen der L 588 und der Grevener Straße in Richtung Norden. Im Einmündungsbereich zur Grevener Straße kam es zu der Kollision mit der 62jährigen Radfahrerin. Diese war auf der Grevener Straße in Richtung Osten unterwegs. Durch Rettungskräfte wurde die verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

