POL-WAF: Warendorf. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Warendorf (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, um 17.20 Uhr, ereignete sich auf dem August-Wessing-Damm (B64) in Warendorf ein Verkehrsunfall. Die Ampelanlage an der Straße August-Wessing-Damm/Blumenstraße zeigte für den Verkehr auf dem August-Wessing-Damm Rotlicht. An dieser Ampel hielten bereits mehrere Pkw an. Eine 33jährige Pkw-Führerin aus Telgte bemerkte diesen Rückstau erst so spät, dass sie eine Kollision mit dem letzten Pkw in dem Rückstau nicht mehr vermeiden konnte. Durch die Wucht des Aufpralles wurden drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 56jährige Pkw-Führerin aus Telgte und ein 13jähriger Versmolder, welcher als Beifahrer in einem der Pkw unterwegs war, verletzt. Die beiden Verletzten wurden durch Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der B64 einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

