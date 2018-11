POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Zwei Verletzte durch Auffahrunfall

Warendorf (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, um 17.00 Uhr, ereignete sich in Ahlen-Dolberg auf der Alleestraße ein Verkehrsunfall. Vor einem Fußgängerüberweg musste ein 45jähriger Ahlener seinen Pkw abbremsen. Ein ihm nachfolgender 45jähriger Pkw-Führer aus Drensteinfurt bemerkte dies erst so spät, dass er auf den Pkw des Ahleners auffuhr. Bei der Kollision wurden sowohl der Pkw-Führer aus Ahlen, als auch sein 34jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Ahlen, verletzt. Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

