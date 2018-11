POL-WAF: Ahlen. Fußgängerin beim Ausparken angefahren

Warendorf (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, um 13.40 Uhr, wurde eine 91jährige Ahlenerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Ahlen von einem Pkw angefahren. Beim Ausparken kollidierte der Pkw eines 74jährigen Mannes aus Ahlen mit der Fußgängerin. Bei der Kollision kam die Frau zu Fall und wurde verletzt. Durch einen Rettungswagen der Feuerwehr wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

