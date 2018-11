POL-WAF: Ahlen - 2 leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Am 29.11.18 gegen 16:35 Uhr fuhr eine 36-jährige Ahlenerin mit ihrem Renault an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Westfalendamm in Ahlen auf den verkehrsbedingt wartenden Opel eines 32-jährigen Ahleners auf. Die Insassen des Opel, ein 61-jähriger und eine 61-jährige aus Ahlen, verletzten sich hierbei leicht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell