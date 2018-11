POL-WAF: Ennigerloh. Hohes Bußgeld für "flotten" Senior

Warendorf (ots) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagabend (28.11.2018) an der B 475 in Ennigerloh, Höhe Am Elsawäldchen, erwischten die Beamten einen "flotten" Senior. Dieser fuhr mit seinem Auto innerhalb geschlossener Ortschaften 119 km/h. Für die Geschwindigkeitsüberschreitung von 69 km/h muss der 80-jährige Ennigerloher mit einem Bußgeld von mindestens 480 Euro rechnen. Dazu kommen noch zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell