POL-WAF: Oelde. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 28.11.2018, zwischen 17.00 Uhr und 21.12 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Wiedenbrücker Straße in Oelde ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld entwendet. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wiedenbrücker Straße in Oelde gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

