POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots) - In der Zeit von Dienstag, 27.11.2018, 21.45 Uhr und Mittwoch, 28.11.2018, 08.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Straße Am Röteringshof in Ahlen. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen die linke Seite eines auf dem Parkstreifen geparkten schwarzen Opel Astra und flüchtete trotz des Schadens. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

