POL-WAF: Warendorf. Mehrere Wohnmobile aufgebrochen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 28.11.2018 mehrere Wohnmobile auf einem Betriebsgelände an der Straße Am Holzbach in Warendorf auf. Die Täter stahlen aus den Fahrzeugen die vorderen Sitze. Für den Abtransport der Beute dürften die Flüchtigen ein Fahrzeug benutzt haben.

Wer hat im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell