POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 28.11.2018, verletzte sich ein Fahrradfahrer gegen 11.45 Uhr in Warendorf auf dem August-Wessing-Damm schwer. Der 78-Jährige befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg entlang der Bundesstraße in Richtung Stadtmitte. Nachderm er die Südstraße passierte, prallte er scheinbar mit dem Lenker gegen eine Straßenlaterne. Daraufhin stürzte der Warendorfer auf den Geh- und Radweg. Rettungskräfte brachten den Bewußtlosen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

