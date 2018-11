POL-WAF: Beckum. Einbrecher wurde möglicherweise gestört

Warendorf (ots) - Ein Einbrecher wurde möglicherweise bei seiner Tat am Dienstag, 27.11.2018, zwischen 17.25 Uhr und 18.15 Uhr durch eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Krügerstraße in Beckum gestört. Die Beckumerin stellte in dem Schlafzimmer auf dem Boden liegende Schmuckstücke fest. Nach einer ersten Prüfung flüchtete der Unbekannte ohne Beute.

Wer hat am frühen Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet rund um die Krügerstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell