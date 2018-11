POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Zeugen nach Einbruch gesucht

Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch, der sich zwischen Samstagmittag (24.11.2018) und Montagmorge in einem Geschäft an der Pankratiusstraße in Vorhelm ereignete, machen können. Unbekannte Personen verschafften sich Zutritt zu dem Ladenlokal und stahlen daraus eine geringe Summe Münzgeld. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

