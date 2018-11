POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots) - Am Montag, 26.11.2018, kam es gegen 8.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 547/K 20 in Höhe Hoetmar. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Kreisstraße von Hoetmar in Richtung Westkirchen. Zeitgleich befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pkw die Landstraße von Ahlen in Richtung Warendorf. Als der Havixbecker die Kreuzung überquerte, stieß er mit seinem Fahrzeug ggen den seitlichen Heckbereich des Autos der Ahlenerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 43-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto der Ahlenerin musste aufgrund der Beschädigung abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etw 4.000 Euro.

